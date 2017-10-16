«المحافظين» يدين حادث القواديس.. ويؤكد: أبطالنا لقنوهم درسا قاسيا

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أدان حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، الإرهاب الأسود الذى تتعرض له البلاد، ووصف عملية الهجوم الفاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس بشمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد 6 من أبطالنا البواسل بأنها «عمل إرهابى خسيس».

وأوضح حزب المحافظين، في بيان له اليوم الإثنين، أن التكفيريين أرادوا الانتقام من قواتنا المسلحة تزامنا مع ذكرى الاحتفال بعيد القوات الجوية بعد أن ذاقوا منها الويلات بتوجيه ضربة إرهابية لمنطقة القواديس إلا أن أبطالنا البواسل أبوا ذلك ودحروهم دحرا وأرجعوهم إلى جحورهم مخذولين غير مبالين بجثامين قتلاهم.

وأكد «المحافظين» أن التكفيريين ذاقوا المر والرعب من أبطالنا البواسل ويريدون بكل الطرق توجيه أي ضربة لقواتنا المسلحة حتى تحفظ ماء وجوههم أمام مموليهم، مشيرا إلى أن الجيش المصري وجه ضربات حقا موجعة وقاتلة ضد التكفيريين في سيناء.

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وطالب الحزب الحكومة بسرعة إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى محاكمات عسكرية عاجلة وإصدار أحكام رادعة للحد من هذه العمليات التي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، كما طالب بضرورة توجيه كافة الرعاية من قبل الدولة لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية وتوفير كافة احتياجاتهم مدى الحياة.

كانت القوات المسلحة قد أعلنت، أمس، أن قوات إنفاذ القانون نجحت في التصدى لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 إرهابيا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتي دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية وقد استشهد 6 أفراد من قواتنا وجار تمشيط المنطقة.