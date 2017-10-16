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أحمد مرتضى: الزمالك لم ينفق 100 مليون جنيه للانسحاب من الدوري

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أحمد مرتضى: الزمالك لم ينفق 100 مليون جنيه للانسحاب من الدوري أحمد مرتضى: الزمالك لم ينفق 100 مليون جنيه للانسحاب من الدوري

التحرير

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أكد أحمد ، عضو مجلس إدارة نادي ، أن هناك بعض الأمور الخاطئة في المنظومة الكروية بمصر، وهي التحكيم، فالتحكيم عنصر أساسي في الكرة، ولكنه دون المستوى تمامًا، وذلك حسبما أفاد اليوم الإثنين، في تصريحات إذاعية.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "ننفق مئات الملايين، على اللاعبين والمدربين، ومن أهم أسباب عدم صعودنا لكأس العالم إلا كل فترة طويلة، هو عدم وجود لوائح معينة لإدارة المسابقة المحلية، فليس هناك قرار بحكم خامس منذ فترة أو تعيين حكم حتى الآن".

وأضاف أحمد مرتضى منصور: "لا نشترك في بطولة الدوري من أجل الانسحاب، ولكن من أجل الفوز بها فقد، نادي الزمالك أنفق 100 مليون جنيه، وأنا عضو مجلس إدارة لا يمكنني أن أؤكد انسحاب الفريق أو استمراره في المسابقة".

وأردف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "الحكام يقولون أنهم لن يحكموا في الفترة المقبلة، فلا يحكموا ماذا سيفعلون؟، وبات هناك شبهة تعمد من الحكام".

وأشار أحمد مرتضى منصور، إلى إن هناك مجاملات واضحة وصارخة في لجنة الحكام باتحاد الكرة، وهو ما ينعكس على أداء الحكام داخل الملعب، قائلًا: "اختيار الحكام لمباريات يتم من خلال المجاملات ولدي أدلة على ذلك الأمر، وعلمت من بعض الحكام هذه الأمور وكيف يتم استبعاد حكام بعينهم من إدارة مباريات والاعتماد على أخرين؟".

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وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن المجلس قرر إقامة حفل تكريم للمنتخب الوطني، بعد نجاحه في التأهل لنهائيات 2018 بروسيا، قائلًا:"سيكون هناك حفل تكريم للمنتخب بعد إنجاز الوصول للمونديال، وسندعو مجلسي اتحاد الكرة الحالي والسابق، لأنهما شاركا في الإنجاز".

يذكر أن الوطني انتزع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على الكونغو، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

 

 

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التحرير

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