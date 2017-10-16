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برشلونة يهيمن على جميع البطولات في إسبانيا

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برشلونة يهيمن على جميع البطولات في إسبانيا برشلونة يهيمن على جميع البطولات في إسبانيا

التحرير

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يمر نادي برشلونة بواحدة من أفضل انطلاقته للموسم، عبر تاريخه في جميع الألعاب، حيث يتصدر العملاق الكتالوني بطولة الدوري في 7 ألعاب مختلفة، حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وبالحديث عن كرة القدم، يتصدر برشلون الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من أصل 24 نقطة ممكنة، بعدما قاد مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي الفريق لتحقيق 7 انتصارات من أصل 8 مباريات، ولم يتعثر سوى بالتعادل في الجولة الماضية أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا متروبوليتان.

كما يتصدر فريق كرة الصالات الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة لعد تحقيقه 5 انتصارات من أول 5 مباريات، كما يتصدر فريق كرة السيدات الدوري أيضًا بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة وبفارق أهداف كبير للغاية، حيث سجلت لاعبات برشلونة 27 هدفًا واهتزت شباكهن بهدف وحيد.

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وفي كرة السلة، يتصدر برشلونة أيضًا بعد فوزه الكاسح على أوبرادوريو والذي منحهم فارق تهديفي على المتصدرين الأخرين ريال مدريد ومونتاكيت فيونلابرادا، كما يتصدر فريق كرة اليد الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة مناصفة مع هيليفيتيا أنايتاسونا.

وفي الهوكي الكرة الطائرة يتصدر برشلونة المسابقة أيضًا بفوزين من أول مبارتين وبرصيد 6 نقاط، ليفرض برشلونة الذي يحمل شعار "أكثر من مجرد ناد" هيمنته على جميع الألعاب في إسبانيا في بداية خيالية للعملاق الكتالوني للموسم الجديد.

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التحرير

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