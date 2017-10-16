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ضبط مخزن أدوية غير صالحة في الإسكندرية

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ضبط مخزن أدوية غير صالحة في الإسكندرية ضبط مخزن أدوية غير صالحة في الإسكندرية

التحرير

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، من ضبط مخزن بدون ترخيص بداخله أدوية غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر.

كان قد تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة والتجارة الداخلية بورود معلومات تفيد قيام "ا . ع .م"، 27 سنة، بإدارة مخزن أدوية "بدون ترخيص" كائنه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "إدارة تفتيش الصيادلة".

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حيث ضُبط بالمخزن 614 عبوة دواء متنوعة " شراب، أمبول، مرهم، أقراص" جميعها مجهولة المصدر. 

تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثالث المنتزه وجاري العرض على النيابة. 

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التحرير

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