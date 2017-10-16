فحص ملفات الطلاب المقبولين بالمدرسة اليابانية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

واصلت اللجنة المشكّلة من قِبل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الإثنين، فحص ملفات الطلاب المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية بأسيوط، من واقع الملفات الخاصة بهم، ومطابقاتها لاستمارة التحويل التى تقدموا بها على موقع الوزارة وجرى القبول على إثرها.

وأوضح صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ورئيس اللجنة المكونة من 7 أعضاء، أن اللجنة تضم "مسئول شئون الطلاب بالمديرية، مسئول مالى وإداري، مسئول بالتربية الخاصة، مسئول من التعليم الابتدائي، مسئول من رياض الأطفال، عضو شئون قانونية، عضو يمثل إدارة الفتح التعليمية التابع لها المدرسة".

وأشار إلى أن القوائم المرسلة من الوزارة تضم فى محتواها على 360 طالبًا وطالبة، بواقع 180طالبًا أساسيًا، و180طالبًا احتياطيًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد وكيل المديرية والمشرف على أعمال اللجنة، إن عدد الطلاب المقبولين بالمدرسة بلغ 180طالبًا موزعين على 5 فصول: "للصف الأول والثاني برياض الأطفال، الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى" بواقع 36 طالبًا في كل فصل.