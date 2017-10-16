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وصول وسفر 3 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 449 شاحنة

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 3 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 449 شاحنة

11:35 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

وصول وسفر 3 آلاف راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 449 شاحنة

موانئ البحر الأحمر

شمال سيناء - أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال السفينتين "عمان" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 259 راكبًا و128 شاحنة بضائع، و5 شاحنات عفش ركاب، و7 سيارات كما تغادر السفينتين "أمانة" و"الحرية" وعلى متنهما 531 راكبًا و99 شاحنة بضائع و33 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "القاهرة" وعلى متنها 120 راكبًا، و5 شاحنات بضائع و5 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهي "القاهرة"، و"عمان"، و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 1238 راكبًا و 136 شاحنة بضائع و 87 سيارة.

وفي السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 881 راكبًا بميناء نويبع وتداول 71 شاحنة، من خلال استقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 231 راكبًا و14 برادًا و3 تريلات و3 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 243 راكبًا و12 برادًا و5 تريلات و3 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينة "سينا" وعلى متنها 407 ركاب و27 برادًا و10 تريلات و6 سيارات و3 باص جيت.

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