ضبط هارب من الإعدام في قضية قتل بسوهاج
ضبط هارب من الإعدام في قضية قتل بسوهاج
11:25 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017
أرشيفية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
ضبطت حملة مكبرة، اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، عاملاً محكوم علية بالإعدام شنقًا في قضية قتل، بناحية نجع الحمدية والباجية بالشيخ يوسف، دائرة مركز المنشأة.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا، اليوم الإثنين، من اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية بضبط "ر. م. ا" 30 عامًا، عامل، المطلوب ضبطه في القضية رقم 455 جنايات مركز المنشأة لسنة 2012، والمقيدة برقم 30 كلي جنوب سوهاج "قتل" والمحكوم عليه غيابيًا فيها بالإعدام شنقًا بجلسة 8 أكتوبر الجاري بمحكمة جنايات سوهاج.
حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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