إعدام 5 أطنان جبن "موتزاريلا" في المنيا

المنيا ــ (مصراوي):

أعدمت الإدارة الصحية بمركز مطاي في المنيا 5 أطنان جبن "موتزريلا" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، محفوظة داخل إحدى ثلاجات التبريد، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير الإدارة الصحية بمطاي، إن ذلك جاء أثناء المرور الدوري لحملة مشتركة من الصحة والتموين بمطاي، حيث تم ضبط 5 أطنان جبن "موتزريلا"، وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتابع يعقوب، أنه فور ورود النتائج بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم عرض الأمر على رئيس نيابة مطاي، و الذي قرر إعدام الكمية المضبوطة.