بـ5 ملايين جنيه.. الفنان عادل إمام "زعيم" الضرائب في 2016

كتب - محمد عمارة:

سدد الفنان الكبير الزعيم عادل إمام 5.4 مليون جنيه، قيمة الضرائب المستحقة عن أجور أعماله في 2016، التي بلغت 30 مليون جنيه.

وحصل "مصراوي، على المستند الرسمي، الذي يوضح قيمة الضرائب التي سددها الفنان الكبير، وفنانون آخرون.

الفنان عادل إمام لم يقدم في 2016، سوى مسلسل "عفاريت عدلي علام"، الذي عرضته قناة "ام بي سي مصر" بشكل حصري.

كان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أعلن أمس، ارتفاع حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 88.6 مليار جنيه، مقابل 57 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وأوضح "المنير" أن ضريبة الدخل خلال الربع الأول من العام المالي سجلت 21.76 مليار جنيه، بزيادة 36% على الفترة المقابلة خلال العام المالي الماضي، التي سجلت 16 مليار جنيه.​