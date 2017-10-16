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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 16/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 16/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 16/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الاثنين 16/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت مواد البناء فى تباين جديد، حيث عادت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس بينما حدث تباين في أسعار شركات الأسمنت المنتجة، حيث اختلفت أغلب أسعار الأسمنت البورتلاندي بالإضافة إلى الأسمنت الخليط خلال تعاملات اليوم بينما استقر سعر الاسمنت الأبيض والمقاوم فى كافة الأسواق.

 

 

سعر الحديد اليوم الإثنين

 

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

 

اليوم الإثنين

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 768 جنيه
أسمنت النصر النصر 730 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 810 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 740 جنيه
أسمنت حورس حورس 730 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 730 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 730 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 745 جنيه

 

المصدر : مصر 365

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