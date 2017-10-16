سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 16/10/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 16/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر تباين جديد، حيث عادت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس بينما حدث تباين في أسعار شركات الأسمنت المنتجة، حيث اختلفت أغلب أسعار الأسمنت البورتلاندي بالإضافة إلى الأسمنت الخليط خلال تعاملات اليوم بينما استقر سعر الاسمنت الأبيض والمقاوم فى كافة الأسواق.
سعر الحديد اليوم الإثنين
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الإثنين
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|768 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|730 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|810 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|730 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|740 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|730 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|730 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|730 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|745 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads