سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 16/10/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 16/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر تباين جديد، حيث عادت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس بينما حدث تباين في أسعار شركات الأسمنت المنتجة، حيث اختلفت أغلب أسعار الأسمنت البورتلاندي بالإضافة إلى الأسمنت الخليط خلال تعاملات اليوم بينما استقر سعر الاسمنت الأبيض والمقاوم فى كافة الأسواق.

سعر الحديد اليوم الإثنين

سعر الأسمنت اليوم الإثنين

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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