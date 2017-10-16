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أول إمرأة عربية تنضم للمصارعة الحرة WWE

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مصراوي Masrawy

أول إمرأة عربية تنضم للمصارعة الحرة WWE

11:21 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

تعرف على أخطر النيازك التى هددت الأرض

الألبوم التالى

تعرف على أخطر النيازك التى هددت الأرض

كتبت- هاجر حاتم:

انضمت "شادية بسيسو" الأردنية لمؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية "WWE"، وبذلك تعتبر هي أول سيدة عربية تنضم لهذا النوع من الألعاب التي تحظى بشهرة واسعة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية، نقلًا عن وكالة رويترز الأردنية.

دخول شادية لهذه اللعبة يعتبر كسر للعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع العربي، وفقًا لآراء العامة، وهنا أوضحت لـ "رويترز" أنها ستركز فقط على الآراء الإيجابية.

شادية تحولت من "الجوجيتسو" إحدى ألعاب الفنون القتالية إلى المصارعة الحرة، وتحلم بأن تمنح دفعة للمزيد من النساء في العالم العربي لممارسة الرياضة، وتتمنى أن تصبح مثل أحد أشهر عمالقة اللعبة "جون سينا".

يذكر أن تلك اللعبة لها شهرة واسعة في ، حيث بدأت بعض الفتيات في الفترة الأخيرة، تمارس هذه الرياضة على نطاق واسع أمام العامة، على غرار المصارعة الحرة التي أقيمت بمدينة "القرين" بالشرقية.

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مصراوي Masrawy

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