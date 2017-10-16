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بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:00 مساءً
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:00 مساءً
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:59 مساءً
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:59 مساءً
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:49 مساءً
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:24 مساءً
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:19 مساءً
"الأزهر" يتراجع عن قرار إلغاء الشهادة الابتدائية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:12 مساءً
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:05 مساءً
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
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8 الصبح - كوبر يدرس إقامة مباراة ودية الشهر المقبل لاختبار عناصر جديدة في المنتخب
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DMC
الاثنين 16 أكتوبر 2017 11:39 صباحاً
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