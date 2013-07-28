رئيس جنوب السودان يعين وزير خارجية جديدا

كتب : أ ف ب منذ 54 دقيقة

أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسوما، أمس، عين بموجبه وزير خارجية جديدا، في أول تعيين وزاري منذ إقالته الحكومة برمتها الثلاثاء، كما أفادت الاذاعة الرسمية.

وقالت الإذاعة أنه بموجب المرسوم الرئاسي تم تعيين وزير الإعلام في الحكومة السابقة برنابا ماريال بنجامين وزيرا للخارجية.

وبحسب المرسوم فإن قرار التعيين دخل حيز التنفيذ فور صدوره.

ولم تعلن الإذاعة عن موعد صدور بقية التعيينات المرتقبة.

وكان سلفا كير وفي خطوة مفاجئة أصدر في 23 يوليو، بعد أسبوعين تماما على الذكرى الثانية للاستقلال، سلسلة مراسيم أقال بموجبها حكومته برمتها ونائبه ريك ماشار وعددا من كبار مسؤولي حزبه الحاكم، في أكبر تغيير حكومي وحزبي في تاريخ الدولة الوليدة.

وأثارت هذه القرارات خشية البعض من أن تكون فاتحة مرحلة اضطرابات في الدولة الوليدة التي نالت استقلالها عن الخرطوم في 9 يوليو 2011.