ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة خاصة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب أخصائي اجتماعي، بإحدى المدارس الخاصة، بقرية كفور النيل بمركز الفيوم؛ إثر مشاجرة بينه وبين ولي أمر طالب بالمدرسة، بسبب سماح الأخصائي لطليقة ولي الأمر، برؤية ابنهما داخل المدرسة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخل إحدى المدارس الخاصة، بقرية كفور النيل، وإصابة مواطن.

وأكدت تحريات الرائد محمود عشري رئيس مباحث مركز الفيوم، أن أبناء موظف الضرائب يدرسون بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة كفور النيل، وأن طليقته "غادة. ع. م" تذهب أحيانًا للمدرسة لرؤية أبنائها، وعندما علم موظف الضرائب بالواقعة، اقتحم المدرسة واعتدى على "ياسر. م. ص" الأخصائي الاجتماعي أثناء عمله لسماحه لطليقة موظف الضرائب برؤية أبنائها.

تحرّر المحضر رقم 32445 لسنة 2017، جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.