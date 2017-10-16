عمليات المرور: عطل سيارة نقل أمام مساكن الضباط بالأوتوستراد يتسبب في كثافات مرورية مرتفعة

كتب ـ فتحي سليمان:

تسبب عطل في سيارة نقل في ظهور كثافات مرورية مرتفعة امام مساكن الضباط بطريق الأوتوستراد، ما دفع رجال مرور القاهرة في تعيين خدمات امنية والدفع بأوناش لرفع السيارة لتسيير حركة المرور.

ورصدت غرفة عمليات مرور القاهرة معدلات سير عادية على كافة المحاور بمحافظة القاهرة وجميع الطرق تسير بصورة طبيعية، غير أن كثافات متحركة ظهرت بشارع صلاح سالم في المنطقة المحصورة بين هيئة الاستثمار ونفق الميرغني نتيجة توجه الموظفين لأماكن عملهم.

ونصحت إدارة المرور باتخاذ محور النصر كبديل جيد للمتجه والقادم من مطار القاهرة للحاق برحلات الطيران.