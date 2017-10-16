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18 ديسمبر.. النطق بالحكم في محاكمة المتهمين في قضية "الذهب الكبرى"

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مصراوي Masrawy

18 ديسمبر.. النطق بالحكم في محاكمة المتهمين في قضية "الذهب الكبرى"

11:07 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

محكمة النقض

كتب- طارق سمير:

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الذهب الكبرى" داخل مطار الأقصر الدولي، إلى جلسة 18 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة الجنايات عاقبت في أول درجة المتهمين خلال 2012، بالسجن المشدد 10 سنوات، ثم تمت إعادة محاكمة المتهمين، وبإعادة محاكمتهم عاقبتهم المحكمة في 15 يناير 2015 بالسجن المشدّد 3 سنوات لكل منهم وغرامة مالية 5 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهمة المشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد من مطار الأقصر 2010.

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