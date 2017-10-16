محام يطالب بحصر الأموال التي تقاضاها المستشار يحيي دكروري من البنك المركزي

كتب – محمود السعيد:

بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية.

وطلب مقيم الدعوى، المحامي محمد حامد سالم، التصريح باستخراج بيان رسمي بجميع الأموال التي تقاضاها المستشار يحيي دكروري من صندوق تطوير قطاع البنوك ومن البنك المركزي منذ تعيينه به.

كما طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، رفض الدعوى.

كان محمد حامد سالم المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة. جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكرورى، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيًا.