العثور على جثة قنصل سفارة جورجيا بشقته بالدقي.. ومصدر: وفاة طبيعية

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة قنصل سفارة جورجيا داخل شقته بالدقي.

وقال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، لمصراوي، إنه لا توجد شبهة جنائية، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية.

ولفت المصدر إلى أنه تم معاينة مداخل ومخارج الشقة، والتأكد من سلامة النوافذ وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وأوضح المصدر أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.