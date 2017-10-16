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وزير العدل الاسباني: رئيس كتالونيا لم يرد بوضوح على الانذار

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مصراوي Masrawy

وزير العدل الاسباني: رئيس كتالونيا لم يرد بوضوح على الانذار

11:13 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

وزير العدل الاسباني: رئيس كتالونيا لم يرد بوضوح على الانذار

وزير العدل الاسباني رافايل كاتالا

مدريد (د ب أ)
صرح وزير العدل الاسباني، رافايل كاتالا، اليوم الاثنين بأن رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، لم يرد بشكل مناسب على انذار من الاسبانية، بشأن سعي إقليمه من أجل الاستقلال.

وقال كاتالا إن بوجديمون قد سُئل سؤالا "واضحا" - حول ما إذا كان إقليمه قد أصدر إعلانا من جانب واحد بشأن الاستقلال - إلا أنه "يبدو أن رده ليس (واضحا)".

وفي حديثه أثناء إقامة إحدى الفعاليات في مدريد، قال كاتالا إنه "من السابق لأوانه" الرد، وأنه سيكون "هناك ردا رسميا من الحكومة في غضون الساعات المقبلة".

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مصراوي Masrawy

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