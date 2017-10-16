وزير العدل الاسباني: رئيس كتالونيا لم يرد بوضوح على الانذار

مدريد (د ب أ)

صرح وزير العدل الاسباني، رافايل كاتالا، اليوم الاثنين بأن رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، لم يرد بشكل مناسب على انذار من الحكومة الاسبانية، بشأن سعي إقليمه من أجل الاستقلال.

وقال كاتالا إن بوجديمون قد سُئل سؤالا "واضحا" - حول ما إذا كان إقليمه قد أصدر إعلانا من جانب واحد بشأن الاستقلال - إلا أنه "يبدو أن رده ليس (واضحا)".

وفي حديثه أثناء إقامة إحدى الفعاليات في مدريد، قال كاتالا إنه "من السابق لأوانه" الرد، وأنه سيكون "هناك ردا رسميا من الحكومة في غضون الساعات المقبلة".