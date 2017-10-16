السلطات الألمانية تضبط شاحنة خلال تهريبها أكثر من 7 آلاف حيوان

أمبرج، ألمانيا (د ب أ)

ضبطت الشرطة الألمانية شاحنة مُهرب بداخلها أكثر من 7 آلاف حيوان.

وأعلن المكتب المحلي للاتحاد الألماني لحماية الحيوانات في ولاية بافاريا اليوم الاثنين أن السلطات عثرت داخل الشاحنة القادمة من التشيك على فئران وجرذان وأنواع نادرة من الحيوانات، مثل الحرباء وقنفد البحر.

واستدعت الشرطة الخبراء المعنيين بحماية الحيوانات للتعامل مع الضبطية أمس الأحد.

وبحسب بيانات الاتحاد، فإن الحيوانات كانت موضوعة بعدد كبير داخل صناديق ضيقة في ظل درجات حرارة غير مناسبة، ولم يتم إمداد الحيوانات خلال تواجدها في الشاحنة بماء أو غذاء، كما تم العثور على عدد من الحيوانات النافقة خلال ضبط الشاحنة.

ويعتزم الاتحاد الألماني لحماية الحيوانات توزيع الحيوانات على العديد من مراكز رعاية الحيوانات في ولايات بافاريا وهيسن وبادن-فورتمبرج.

وبحسب بيانات الخبراء، فإن هذه أكبر عملية تهريب حيوانات يتم ضبطها في ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن السائق التشيكي سيضطر إلى دفع كفالة قدرها 500 يورو.

وسيتولى الادعاء العام التحقيق في القضية، وسيستعين خلال ذلك بهيئة الطب البيطري.