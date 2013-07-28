لقاءات بين حماس وإيران لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها

كتب : أ ف ب منذ 50 دقيقة

صرح قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس، أن لقاءات "هامة" عقدت بين قيادة حماس والمسؤولين الإيرانيين وحزب الله اللبناني بهدف "تسوية الخلافات" التي نشأت إثر الموقف من الأوضاع في سوريا وإعادة العلاقات لسابق عهدها، من دون تحديد الموعد الدقيق لهذه اللقاءات.

وقال أحمد يوسف القيادي في حماس، إن "لقاءً هاما عقد خلال هذا الشهر بين قياديين اثنين بارزين في حماس والمسؤوليين الإيرانيين وبمشاركة قادة من حزب الله تم خلالها بحث العلاقات المشتركة الاستراتيجية بين الحركة وإيران" مضيفا أن الجانبين "شددا على حرصهما ورغبتهما بمواصلة العلاقة الطيبة والتنسيق المشترك وتم التأكيد أن حماس شريك استراتيجي لإيران وأن العدو المشترك هو الاحتلال الإسرائيلي". وقال "تم التفاهم أن كل طرف يتفهم مواقف الطرف الآخر في القضايا الخلافية خصوصا ما يتعلق بالموقف من الأوضاع في سوريا وكل طرف أبدى حرصه على التعاون والتنسيق في كافة القضايا" وتابع "تم التفاهم أن تتواصل هذه اللقاءات وأتوقع قريبا عودة العلاقات وربما أقوى مما كانت عليه في السابق، واستقرار الأوضاع في سوريا سيساهم في ذلك". وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن عضوين في المكتب السياسي للحركة من قيادة حماس في الخارج هما اللذان عقدا اللقاء مع المسؤولين في إيران وحزب الله، دون مزيد من التفاصيل مضيفا "القضية الفلسطين قضية مشتركة وهي قضية الأمة العربية والإسلامية ونحن حريصون على الإجماع بشأنها"، مشيرا إلى أن حماس "لم تقطع أصلا العلاقات مع إيران رغم أنها تأثرت بسبب الموقف من الوضع في سوريا وموقف حماس أنها مع حق الشعب السوري في التعبير عن رأيه وهو موقف مبدئي وأخلاقي". وأكد يوسف أن عودة العلاقة بين حركته وإيران "لا يرتبط بتطورات الأحداث في مصر". متوقعا عودة الدعم الإيراني "قريبا" على كل المستويات بما فيها الدعم المالي.