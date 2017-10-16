مسؤول أفغاني: مقتل 15 من عناصر طالبان في غارة جوية بقندهار

كابول (د ب أ)

أعلن مسؤول محلي في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل 15 على الاقل من مسلحي جماعة طالبان، في غارة جوية بمنطقة معروف جنوبي إقليم قندهار.

وقال ضيا دوراني، المتحدث باسم الاقليم في حديث لوكالة أنباء "باجوك" الافغانية، إن الغارة الجوية التي نفذت الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل 15 مسلحا وإصابة آخرين.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "باجوك" عن مصدر آخر القول إنه قد تم نقل مقر منطقة معروف إلى منطقة باتاوي، مضيفا أن هناك ستة من أفراد الشرطة قد قتلوا، بالإضافة إلى فقدان آخرين في أعقاب الغارة الجوية.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت في بيان لها أمس الأحد، أن الشرطة قد ضبطت مركبة مكتظة بالمتفجرات، ما أدى لإحباط تفجير انتحاري كبير محتمل.

وكان تفجير شاحنة مفخخة بجوار السفارة الألمانية في كابول مباشرة في 31 أيار/مايو الماضي قد أسفر عن مقتل 150 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.