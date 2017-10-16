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لافروف: مواقف واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وأزمة كوريا الشمالية يفاقم الأزمات العالمية

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مصراوي Masrawy

لافروف: مواقف واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وأزمة يفاقم الأزمات العالمية

11:05 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

لافروف: مواقف واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وأزمة كوريا الشمالية يفاقم الأزمات العالمية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (أ ش أ):

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،اليوم الاثنين، أن مواقف الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي، والتهديد بالحل العسكري لأزمة كوريا الشمالية، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات العالمية.
وقال لافروف - في كلمة خلال مشاركته في المهرجان العالمي للشباب والطلاب في سوتشي ، وفقا لقناة ( اليوم ) - " إن فقدان الثقة يدعو للقلق الشديد.. وللأسف النزعات السلبية تفاقمت أكثر بعد قرار الولايات المتحدة حول الانسحاب عمليا من خطة العمل الشاملة ببرنامج إيران النووي، ونتيجة لتهديدات واشنطن بإيجاد حل عسكري لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".

وأعرب لافروف، عن استعداد موسكو لتعاون صادق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" رغم وجود مشاعر معادية ضد روسيا من قبل بعض النخبة في الغرب .

وعن الإرهاب الدولي، قال وزير الخارجية الروسي "إن الوضع في العالم ما يزال معقدا ومن الصعب التنبؤ به، إذ تظهر تحديات جديدة، إضافة لموجة الإرهاب الدولي، التي تهدد المجتمع الدولي بأسره"،
مشيرا إلى صعوبة اتخاذ موقف موحد وجاد في محاربة الإرهاب، بسبب تتبع بعض الحكومات لمصالحها الجيوسياسية.

تأتي تصريحات لافروف عقب تصريحات أمريكية أشارت إلى إمكانية إدخال إضافات على اتفاق إيران النووي، المبرم في عام 2015 بين طهران والسداسية الدولية (5+1)، وصياغة اتفاقية بديلة له.

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