طرده «الجوهري» من معسكر المنتخب بسبب «فتاة».. 14 معلومة عن «المشاغب»

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وصفه العديد من خبراء كرة القدم بأنه من أندر المواهب الكروية في مصر، إلا أن ارتباط اسمه بالكثير من المشكلات والأزمات، أثر على مستقبله، وأدى إلى تقليل حظوظه، ولولا مشاغبته الدائمة لكان واحدا من ألمع الأسماء التي سُجلت في التاريخ الكروي المصري.

14 معلومة يرصدها لكم "التحرير لايف" عن اللاعب السابق، والمدير الفني لفريق "جولدي"، الكابتن إبراهيم سعيد.

1- ولد في 16 أكتوبر 1979.

2- حاصل على دبلوم صنايع "معهد فني حاسب آلي".

3- بدأ مشواره الكروي مع فريق الناشئين بالنادي الأهلي، وهو لم يتجاوز الثامنة من العمر، ثم تدرج بشكل طبيعي حتى وصل للعب بالفريق الأول عام 1999.

4- نشب أول نزاع بينه وبين النادي الأهلي، باعتباره أحد مثيري الشغب، فابتعد لمدة 14 شهرا، ولم يعد إلا بعد سداد غرامة مالية تقدر بـ1.6 مليون جنيه.

5- لعب في صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك، بالفترة من 2005 وحتى 2007.

6- اندلعت مشكلات ضخمة بينه وبين إدارة نادي الزمالك، بسبب رفضه خصم 1.6 مليون جنيه من مستحقاته المالية.

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7- التحق بفريق الإسماعيلي، عام 2008، ولكن لم يستمر لأكثر من 5 أشهر، بسبب اتهامه للإدارة بتزوير توقيعه على العقد، فتم فسخه قبل نهاية أول موسم له بالنادي.

8- لعب في صفوف نادي "الاتحاد السكندري" بموسم 2010/2011.

9- خاض تجربة الاحتراف للمرة الأولى من خلال نادي "إيفرتون" الإنجليزي، إلا أنه عاد سريعاً بعد نحو 5 أشهر على أثر مرض والدته، ثم رحل إلى تركيا موسم 2004/2005 ليستكمل مشواره الاحترافي مع فريق "أنقرة غوجو"، ثم فريق "أهلي طرابلس الليبي" عام 2009.

10- ضمه الكابتن "الجوهري" لمنتخب مصر الأول في تصفيات كأس العالم 2002، ليشارك بعدها في العديد من البطولات المصرية، ومن أبرزها "بطولة الأمم الإفريقية 2006".

11- صرح بأن سبب ترحيل كابتن "الجوهري" له من معسكر المنتخب في إحدى المرات كان بسبب زيارة صديقته الإنجليزية له في الفندق، على حد قوله في برنامج "دايرة الشر"، المذاع على فضائية "صدى البلد".

12- هو أحد ملاك نادي "جولدي" الرياضي"، والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

13- تزوج 4 مرات، الأولى من المذيعة "داليا بدر"، والثانية من فتاة "إنجليزية"، والثالثة من "سكندرية" تدعى "شهد" والرابعة من "مغربية" تدعى إيمان، وله 4 أبناء هم: "جوليا، ولي لي، وبيانسي، وآدم".

14- أعلن في 2014 اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت بجميع الأندية اللي شاركت معها وبكل جمهور تعاملت معه من كان معي أو ضدي، ولكن سيظل أنتم أصحاب الفضل بعد ربنا عليا شخصيا وكنت واحد منكم".