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الأربعاء..افتتاح معرض مسابقة صور فرحة مصر بالتأهل لكاس العالم بنقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

الأربعاء..افتتاح معرض مسابقة صور فرحة بالتأهل لكاس العالم بنقابة الصحفيين

10:54 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

الأربعاء..افتتاح معرض مسابقة صور فرحة مصر بالتأهل لكاس العالم بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

القاهرة - (مصراوي):

يفتتح يوم الاربعاء 18 اكتوبر نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة معرض مسابقة ( صور فرحة مصر بكاس العالم) التي تنظمها شعبة المصوريين الصحفيين، والتي يشارك فيها 50 مصورا صحفيا قدموا 175 صورة تعبر عن الانفعالات بالحدث التاريخي، والذي تميزت بمستوي عالي مما صعب المهمة علي لجنة التحكيم.

وتضم لجنة التحكيم كل من عبدالوهاب السهيتي كبير مصوري الأهرام، وعصام الشامي رئيس قسم التصوير باليوم السابع، وعمرو عبدالله مدير التصوير بوكالة رويتر مكتب القاهرة وبحضور المصور الصحفي الكبير حسام دياب بصفته مراقبا من قبل الراعي الرسمي للمسابقة مجموعة "اونا" للصحافة والاعلام والتي انتهت من اعمالها.

وسيتم إعلان أسماء الزملاء الفائزين في فروعها التالية جائزة لجنة التحكيم المركز الأول وقيمتها ثلاثة الاف جنية، والثانية ألفان جنيه، والثالثة الف وخمسمائةة جنيه، وجائزة تصويت الجمهور وقدرها الف جنيه وثلاثة جوائز تشجيعية وقيمة كل واحدة خمسمائة جنيه .

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