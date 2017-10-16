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وزير الري يغادر إلى إثيوبيا لاستكمال مفاوضات "سد النهضة"

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مصراوي Masrawy

وزير الري يغادر إلى إثيوبيا لاستكمال مفاوضات "سد النهضة"

10:49 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية

كتب - أحمد مسعد:

توجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صباح الاثنين، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.

يشارك الدكتور عبد العاطي على رأس وفد فني في الزيارة الت​ي ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاثة لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.

تأتي الزيارة في ضوء حرص على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية؛ ليتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ.

كان وزراء الخارجية والري، اتفقوا خلال اجتماعهم السداسي الذي عقد بالخرطوم في ديسمبر 2015 على القيام بزيارة وزارية لموقع السد.

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