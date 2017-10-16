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استشهاد 6 من الشرطة والمدنيين في اشتباكات بوسط العريش

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مصراوي Masrawy

استشهاد 6 من الشرطة والمدنيين في اشتباكات بوسط العريش

11:09 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

استشهاد 6 من الشرطة والمدنيين في اشتباكات بوسط العريش

البنك الأهلي

العريش- أشرف سويلم:

قالت مصادر أمنية وطبية إن 6 من رجال الشرطة والمدنيين استشهدوا، في اشتباكات جرت صباح اليوم الاثنين، بين قوات الأمن ومسلحين تابعين لفرع تنظيم داعش في شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات وقعت في وسط مدينة العريش وأصيب فيها أيضا 17 بينهم مجندان، فضلا عن إصابة عدد غير معلوم من المسلحين.

وأفادت أن رجال الشرطة الذين استشهدوا هم أمين شرطة محمد عبدالعظيم محمد 35 عاما ومساعد شرطة محمد خطاب ورقيب شرطة عبدالله محمد من قوة تأمين فرع البنك الأهلي.

وأوضحت أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من طراز شيفرولية خضراء اللون مسروقة تحمل لوحات رقم (6218 ط ا ع) فضلا عن 3 دراجات نارية وبدأوا بمهاجمة قوة تأمين كنيسة ماري جرجس في العريش.

وقالت المصادر إن قوات الأمن طاردت المسلحين الذين فروا إلى فرع البنك الأهلي في وسط العريش، حيث دارت اشتباكات في محيطه، وأوضحت أن المسلحين احتموا بفرع البنك وفروا من باب خلفي في سيارة كانت تنتظرهم.

وأضافت أن المسلحين استولوا على أموال من خزينة البنك ولاذوا بالفرار.

وتمشط قوات الأمن المنطقة بحثا عن المسلحين الفارين.

كانت قوات الجيش تصدت، أمس الأحد، لهجمات مسلحة على عدة كمائن في الشيخ زويد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 من المسلحين. كما استشهد 6 مجندين، بحسب المتحدث العسكري.

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