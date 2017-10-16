مأساة في سوهاج.. 200 فدان تنتظر التجريف بعد استصلاحها (صور)

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لم تكن أكثر من 80 أسرة استصلحت ما يقرب من 200 فدان، بقريتي الزوك الغربية والسقرية بمدينة المنشأة على مدار 40 عامًا، وحولتها من صحراء قاحلة إلى جنة خضراء، تدري أن الدولة ستخطرهم في النهاية بتركها لإنشاء مجمع خدمات شرطي لتضيع أحلامهم، ومن يعترض على تسليم الأراضي للدولة فالسجن مصيره، ما دفعهم بالاستغاثة بالرئيس السيسي للتدخل وإنقاذهم مما وصفوه بـ"دمار وخراب بيوت "، مطالبين بتقنين أوضاعهم مع الدولة.

في البداية، يقول عادل جاد الله خليل، أحد المستصلحين بالمنطقة الصحراوية، إنه وشقيقه محمد مهددين بالسجن إن لم يتركوا مساحة تزيد عن 10 أفدنه للدولة رغم أنهما متملكين هذه المساحة منذ أكثر من نصف قرن، وقاما بزراعتها بالمحاصيل المتنوعة.

ويضيف خليل "تم إخطارنا منذ أيام قليلة بإخلاء الأراضي لعدم التعرض للمسائلة القانونية، رغم أننا عمرنا تلك الأراضي منذ عشرات السنين بالعرق والتعب"، مستنكرًا "الدولة تاخدها في غمضة عين، في شرع مين ده؟".

بينما يقول يوسف عبد المجيد، مستصلح آخر، إنه لم يملك من حطام الدنيا شيئا سوى 5 أفدنه ومنزل، ولكنه مهدد بالطرد منه وتجريف أرضه التي يعيش فيها منذ عام 1970، منتقدًا التصريحات الرنانة بتحويل الصحراء لأراضٍ صالحة للزراعة للاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمار، موضحًا أنها شعارات فقط والدولة تنتظر تعمير أي مساحة ومن ثم ضمها وتحويلها لأي مشروعات دون النظر لمن أفنوا عمرهم في تلك الأراضي للاستفادة منها.

فيما أكد خلف حسانين عبد العال، أنهم قاموا ببناء منازل لما يقرب من 80 أسرة تعيش بتلك المنطقة، وتم توصيل الكهرباء لهم بعدما سددوا مئات الآلاف لشركة الكهرباء، وتم جلب الأعمدة وأكشاك الكهرباء على نفقتهم الخاصة ويدفعون الفواتير الشهرية بالطريقة القانونية، بالإضافة إلى ضم الأراضي للإصلاح الزراعي وسداد مبالغ مالية في آخر كل عام، والدولة تريد تجريفها رغم وجود آلاف الأفدنة لإنشاء أي مشروعات خدمية مخطط لها.

من جانبه، أوضح رئيس مدينة المنشآة صلاح عبد الباسط، أن الأراضي المشار إليها سيتم نزعها من الأهالي تنفيذًا لقرار صادر من رئاسة الجمهورية وتحويلها لمجمع خدمات شرطية فور توافر المبالغ المالية المخصصة لإنشاء المشروع، وليس لدينا أي تعليمات بشأن عمليات تقنين الأوضاع وعلى المتضررين اللجوء للطرق القانونية لحل المشكلة.