بالصور.. وزير التنمية المحلية يتفقد مستشفى حكوميًا في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، مستشفى مدينة بورفؤاد العام ومركز خدمة المواطنين بمجلس المدينة.

واطلع "الشريف"، خلال جولته برفقة المحافظ عادل الغضبان، على أقسام المستشفى المختلفة خاصة قسم الأشعة المقطعية المدرج حديثا به أحدث جهاز أشعة مقطعية.

كما تفقد الوزير، مجلس مدينة بورفؤاد مطالبا الموظفين بسرعة تقديم الخدمة للمواطنين مع حسن معاملتهم، مشددا على ضرورة سرعة الرد على الشكاوى وحل جميع المشاكل، مختتمًا زيارته للمدينة بتفقد محطتي الأمل والعبور للصرف الصحي.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين، تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا.