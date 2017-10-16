رئيس جامعة سوهاج الجديد: استكمال الهياكل الإدارية أهم أولويات المرحلة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج الجديد في أولى تصريحاته بعد توليه المنصب الجديد، اليوم الإثنين: إن من أولويات عمله خلال الفترة القريبة المقبلة هو استكمال الهياكل الإدارية للجامعة، من تعيين نواب لرئيس الجامعة، وعمداء للكليات المختلفة، وكذلك الانتهاء من تعيين مديري العموم.

وأضاف أن من أهم متطلبات المرحلة تحسين الأداء بالمستشفى الجامعي، عن طريق معرفة أوجه القصور والعمل بجدية على إيجاد حلول جذرية لها، والارتقاء بالخدمات التعليمية عن طريق توحيد لوائح الدراسات العليا، ما يؤثر على تحسين جودة مقوماتها.

وناشد عزيز، الاهتمام بالطالب الجامعي لأنه يشكل الركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية، لنرتقي بمقوماته لنصل بالصورة المنشودة له، ليصبح فاعلاً في التنمية المستدامة التي نصبو إليها جميعًا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 518 لسنة 2017 بتعيين الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيسًا لجامعة سوهاج حتى تاريخ بلوغه السن القانونية في 4 يناير 2021م، خلفًا للدكتور صفا محمود السيد، القائم بعمل رئيس الجامعة منذ مايو 2016.