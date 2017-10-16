حركة المرور.. كثافات بأثر النبي وصلاح سالم والهرم

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الاثنين، سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحاً.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات ادارة المرور معدلات سير عادية على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تسير بصورة طبيعية .

وظهرت كثافات متحركة بشارع صلاح سالم في الاتجاهين للقادم والمتجه لمطار القاهرة وينصح اتخاذ محور النصر كبديل جيد للمتجه والقادم من مطار القاهرة

وظهرت كثافات المتوسطة والمتحركة للقادم من محور المشير نتيجة بعض الاعطال وينصح اتخاذ محور الثورة كبديل جيد للمتجه الى وسط القاهرة

ويعمل كوبرى اكتوبر ونفق الازهر والأوتوستراد والكورنيش بشكل جيد فقط بعض الكثافات المتحركة من ميدان اثر النبى حتى قصر العيني بمحور الكورنيش

وفي الجيزة يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل ك كثافات متحركة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد اى معوقات مرورية و إلزام السائقين بقواعد و آداب المرور.