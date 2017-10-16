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مصدر يكشف ملابسات العثور على جثة شاب نهشتها الكلاب بأبو النمرس

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مصراوي Masrawy

مصدر يكشف ملابسات العثور على جثة شاب نهشتها الكلاب بأبو النمرس

10:41 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصدر يكشف ملابسات العثور على جثة شاب نهشتها الكلاب بأبو النمرس

العثور على جثة شاب نهشتها الكلاب

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شاب نهشتها الكلاب الضالة بمركز أبو النمرس.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن الجثة لشاب بها نهش حيواني بكافة أنحاء الجسد، عُثر عليها بمنطقة صحراوية تابعة لقرية بني يوسف.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، أن الجثة في حالة تحلل، يصعب تحديد سبب الوفاة ظاهريًا، لافتا بأن اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، شكل فريق بحث بقيادة العميد ناجي كامل؛ لفحص البلاغ.

وأكد المصدر أن العميد ياسر يوسف، مأمور قسم أبو النمرس، بدأ في فحص بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوفاة تعود إلى شهرين.

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مصراوي Masrawy

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