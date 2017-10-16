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تخلصي من السيلوليت وقشرة الشعر بالملح

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مصراوي Masrawy

تخلصي من السيلوليت وقشرة الشعر بالملح

10:37 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

تخلصي من السيلوليت وقشرة الشعر بالملح

تخلصي من السيلوليت وقشرة الشعر بالملح

كتبت- بسمة أبوطالب:

الملح مادة أساسية في كل مطبخ يتم استخدامه أثناء تحضير الطعام، لكن هناك استخدامات أخرى لملح الطعام لا يعرفها أغلبنا تتعلق بالصحة وجمال البشرة، يعرضها موقع "فان بيدج" الإيطالي فيما يلي:

1- نعومة البشرة

الملح هو أحد المكونات الأكثر استخداماً لتقشير البشرة وتنعيمها، اخلطي ملعقتين من ملح الطعام مع ملعقتين من زيت اللوز، ودلكي الجسم به قبل الاستحمام، فرذاذ الماء النقي مع "ماسك" الملح، يخلصه من الشوائب المتراكمة بسبب التلوث والتعرض لأشعة الشمس.

2- السيلوليت

السيليوليت من المشاكل، التى تواجهها السيدات والتي تجعل شكل الجسم سيء، ويظهر هذا النوع غالباً عندما تبلغ المرأة سن اليأس، فالملح من أقوى العناصر التي تساعد على التخلص منه.

حضري خليط من كمية قليلة من الملح والزبادي ووزيت الأفوكادو، ودلكي الجسم به واتركيه على البشرة بضع دقائق حتى يجف، ثم استحمي بالماء البارد، فهذا يعتبر من أكثر "الماسكات" فعالية للتخلص من السيلوليت.

3 -قشرة الشعر

تعد قشرة الشعر من أكثر المشاكل شيوعاً، والقضاء عليها صعباً، لكن الملح الخشن سيحل هذه المشكلة، لقدرته على تجديد خلايا فروة الرأس وإزالة الجلد الميت.

قومي بتدليك فروة الرأس بكمية جيدة من الملح الخشن بحركات دائرية خفيفة لمدة 5 دقائق، ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء الدافئ.

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