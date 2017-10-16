وفد مصر للطيران يسافر نيويورك لاستلام الطائرة الثامنة من «صفقة بوينج»

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غادر وفد من شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، متوجها إلى نيويورك في طريقه إلى مقر شركة "بوينج" العالمية بمدينة سياتل الأمريكية؛ لاستلام الطائرة الثامنة من صفقة شراء 9 طائرات (بوينج B737-800).

ويتوجه الوفد إلى مصنع "رينتون" في سياتل، المتخصص في إنتاج طرازي "بوينج 737 ماكس" و"B737-800NG" من الجيل الجديد، لإجراء المراجعات النهائية والرحلة التجريبية على الطائرة، وإنهاء إجراءات استلامها، لتقلع الطائرة بعد أيام وعلى متنها الوفد من مطار مصنع "رينتون" بسياتل لتنضم لأسطول مصر للطيران.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتنفيذ خطة إحلال وتجديد وخروج عدد من الطرازات من الخدمة، ويصبح متوسط عمر الأسطول حوالي 6 سنوات تقريبا، وبذلك يصبح من أحدث أساطيل شركات الطيران في المنطقة.

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ويعد طراز "B737-800NG" الأكثر رواجا ومبيعا في عائلة "بوينج 737" من الجيل الجديد، وتعتبر الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، والتي تستعين به لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في العديد من الأسواق حول العالم، من خلال تشغيله على خطوط متوسطة المدى لما يتميز به هذا الطراز من قلة استهلاكه للوقود.

كانت مصر للطيران أعلنت عن استراتيجيتها، التي تمضي فيها قدما حاليا، وتستهدف تعزيز وتحديث أسطولها بأحدث الطرازات التي تتناسب مع تشغيلها لرحلات متوسطة وطويلة المدى إلى نقاط متعددة بشبكة خطوطها، ما سيسهم في دعم تلك الوجهات وربط المدن المصرية بالعواصم والنقاط الدولية والإقليمية.