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المنتخب الوطني يقترب من مواجهة الإمارات وديًا

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المنتخب الوطني يقترب من مواجهة الإمارات وديًا المنتخب الوطني يقترب من مواجهة الإمارات وديًا

التحرير

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علمت «التحرير»، اليوم الإثنين، أن الوطني اقترب من مواجهة الإمارات وديًا يوم 9 نوفمبر المقبل قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات .

واتفق الجهاز الفني مبدئيًا على السفر يوم 8 نوفمبر للإمارات وخوض المباراة ثم السفر يوم 10 من الشهر المقبل إلى غانا لمواجهة النجوم السوداء يوم 12.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

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وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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التحرير

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