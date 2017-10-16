المنتخب الوطني يقترب من مواجهة الإمارات وديًا

التحرير

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علمت «التحرير»، اليوم الإثنين، أن المنتخب الوطني اقترب من مواجهة الإمارات وديًا يوم 9 نوفمبر المقبل قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

واتفق الجهاز الفني مبدئيًا على السفر يوم 8 نوفمبر للإمارات وخوض المباراة ثم السفر يوم 10 من الشهر المقبل إلى غانا لمواجهة النجوم السوداء يوم 12.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

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وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.