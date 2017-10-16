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مجاهد يكشف عن موقفه من انتخابات الجبلاية

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مجاهد يكشف عن موقفه من انتخابات الجبلاية مجاهد يكشف عن موقفه من انتخابات الجبلاية

التحرير

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قال مصدر داخل اتحاد الكرة، إن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هو العضو الوحيد في الجبلاية الذي يُرحب بإجراء الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الإثنين، أن مجاهد أبدى ترحيبه بإجراء الانتخابات بعد تصريحات وزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، بأن الجبلاية ستجري انتخاباتها في نوفمبر المقبل، وفقًا للائحة الاسترشادية، خاصة وأن مجاهد أصبح يمتلك علاقات أقوى مع أعضاء الجمعية العمومية.

فيما يسعى بقية أعضاء المجلس للضغط على وزير الرياضة للتراجع عن تصريحاته وعدم إجراء الانتخابات مهددين بورقة الشكوى للاتحاد الدولي من التدخل الحكومي في شئون الرياضة، الأمر الذي يُهدد بتجميد النشاط في وعدم صعود لكأس العالم.

ويحاول مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل انتخابات الجبلاية لما بعد المشاركة في .

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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التحرير

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