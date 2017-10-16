تصنيف «فيفا»| مصر تحافظ على المركز الـ30 عالميًا وتفقد الصدارة إفريقيًا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر، وظل المنتخب المصري في المركز الـ30 عالميًا، فيما فقد الفراعنة الصدارة الإفريقية لصالح تونس، وذلك حسبما أفاد «فيفا» عبر موقعه الرسمي.

وسيتم الاعتماد على ذلك التصنيف في قرعة كأس العالم 2018 المقام في روسيا، والذي تأهل له المنتخب الوطني (بعد غياب 28 عامًا) بالإضافة إلى 22 منتخبًا آخر، وتتبقى 9 مقاعد فقط سيتم تحديدها الشهر المقبل.

وخطف المنتخب التونسي الصدارة الإفريقية والعربية من الفراعنة، وصعد المنتخب السنغالي مركز واحد في التصنيف خلف الفراعنة.

وتصدر المنتخب الألماني التصنيف الدولي، ومن خلفه المنتخب البرازيلي في المركز الثاني، فيما حل ثالثاً المنتخب البرتغالي، ورابعًا راقصى التانجو المنتخب الأرجنتيني.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم:

1- ألمانيا

2- البرازيل

3- البرتغال

4- الأرجنتين

5- بلجيكا

6- بولندا

7- فرنسا

8- إسبانيا

9- تشيلي

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10- بيرو

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات في إفريقيا:

1- تونس "28 عالميا"

2- مصر "30 عالمياً"

3- السنغال "32 عالمياً"

4- الكونغو الديموقراطية "35 عالمياً"

5- نيجيريا "41 عالمياً"

6- الكاميرون "42 عالمياً"

7- المغرب "48 عالمياً"

8- غانا "52 عالمياً"

9 - بوركينا فاسو "55 عالمياً"

10 - كوت ديفوار "61 عالمياً"

يذكر أن المنتخب الوطني انتزع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على الكونغو، بنتيجة (2-1)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.