اتجاه في الجبلاية لتشكيل منتخب المحليين من مواليد 99 والدرجة الثانية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يسود اتجاه لدى اتحاد الكرة، لتشكيل منتخب مصر للمحليين من منتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي، وعدد من لاعبي فرق الدرجة الثانية.

علمت «التحرير»، اليوم الإثنين، أن بعض أعضاء مجلس الجبلاية اقترحوا تكليف صدقي بقيادة المنتخب مع تكوينه بهذا الشكل، لكن تواجه مسئولي اتحاد الكرة أزمة في تنفيذ هذا الاقتراح تتمثل في احتمالية اعتراض الأندية على انضمام لاعبيهم مواليد 99 للمنتخب في هذه الفترة لأنها ليست ضمن الأجندة الدولية.

وينتظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، رد اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر لمنتخب المحليين من عدمه، وكشف مصدر مسئول بالكاف أنه في حالة اعتذار منتخب مصر، فإن اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي، ستجتمع وقتها وتُحدد المنتخب البديل وفقًا لرؤيتها.

ولا يزال مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، يدرس مسألة المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين بالمغرب خلال الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر أحقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين، بعدما تم إعلان استضافة المغرب البطولة بشكل رسمي بدلًا من كينيا.

وفي سياق آخر اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة حمادة صدقي مع تونس على خوض مباراتين وديتين خلال شهر نوفمبر المقبل في تونس.

ويخوض المنتخب مواجهتي تونس يومي 10 و12 نوفمبر المقبل، حيث تسافر بعثة الفراعنة يوم 8 إلى تونس وتعود للقاهرة يوم 13 من نفس الشهر.