اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل السوبر وعقوبات وليد سليمان

التحرير

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نفى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي المُقرر لها 12 يناير المقبل.

وقال رئيس لجنة المسابقات، اليوم الإثنين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن المباراة ستقام في موعدها المُقرر ومن الصعب تأجيلها، لأن جدول الدوري سيكون مزدحمًا في تلك الفترة ولا مجال للتأجيلات.

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وأكد عامر حسين أن وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي لم يُعاقب في أزمة هشام شحاتة لاعب الاتحاد السكندري بسبب الحكم، مؤكدًا أن الحكم لم يُنذر سليمان أو يطرده حتى يتم اتخاذ عقوبة ضده، موضحًا أنه ما دام الحكم لم يُعاقب اللاعب في الملعب فإنه لا يذكر أي شيء يُدينه في تقريره.

وتابع رئيس لجنة المسابقات أن مباريات الزمالك تقام كل يوم جمعة حتى لا يخوض الأبيض عددا كبيرا من المباريات مقابل لقاءات أقل يخوضها الأهلي، مما يجعل مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود في حالة المنافسة بين الفريقين على الدوري.