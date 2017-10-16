كاكا يودع أورلاندو بالدموع «فيديو»

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انهمرت دموع النجم البرازيلي قبل وبعد مباراته الأخيرة مع فريقه الحالي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، وذلك بعد أن أكد الأسبوع الماضي بأنه لن يمثل الفريق من جديد بعد 3 سنوات قضاها مع أورلاندو، ومع ذلك لم يعلن عن اعتزاله وسط تكهنات باحتمالية إنهاء مسيرته مع فريق سابو بالو البرازيلي.

وخاض أورلاندو آخر مبارياته على ملعبه هذا الموسم أمام فريق كولومبوس كرو، وشارك كاكا طوال الـ90 دقيقة في خسارة فريقه بهدف نظيف من توقيع أولا كامارا في الدقيقة 66، لينهي كاكا موسمه بالتالي مشاركًا في 23 مباراة ومحرزًا خلالها 6 أهداف وصانعًا 5 أخرى.

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وقال كاكا عقب المباراة إن اليوم كان خاصا للغاية بالنسبة له، حيث عكف طوال اليوم على تذكر السنوات الثلاث التي قضاها في النادي وفي المدينة، وأتى اليوم الذي يتوجه فيه بالشكر إلى الجميع، مشيرًا إلى أنه سيفتقد الجميع بشدة.