أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كاكا يودع أورلاندو بالدموع «فيديو»

Google+ Print
كاكا يودع أورلاندو بالدموع «فيديو» كاكا يودع أورلاندو بالدموع «فيديو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انهمرت دموع النجم البرازيلي قبل وبعد مباراته الأخيرة مع فريقه الحالي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، وذلك بعد أن أكد الأسبوع الماضي بأنه لن يمثل الفريق من جديد بعد 3 سنوات قضاها مع أورلاندو، ومع ذلك لم يعلن عن اعتزاله وسط تكهنات باحتمالية إنهاء مسيرته مع فريق سابو بالو البرازيلي.

وخاض أورلاندو آخر مبارياته على ملعبه هذا الموسم أمام فريق كولومبوس كرو، وشارك كاكا طوال الـ90 دقيقة في خسارة فريقه بهدف نظيف من توقيع أولا كامارا في الدقيقة 66، لينهي كاكا موسمه بالتالي مشاركًا في 23 مباراة ومحرزًا خلالها 6 أهداف وصانعًا 5 أخرى.

شاهد أيضا

وقال كاكا عقب المباراة إن اليوم كان خاصا للغاية بالنسبة له، حيث عكف طوال اليوم على تذكر السنوات الثلاث التي قضاها في النادي وفي المدينة، وأتى اليوم الذي يتوجه فيه بالشكر إلى الجميع، مشيرًا إلى أنه سيفتقد الجميع بشدة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)