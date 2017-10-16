كثافات مرورية مرتفعة بمحاور الجيزة.. والمرور تضع روشتة للمتجهين إلى هذه المناطق

كتب - محمد شعبان:

تشهد محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، كثافات مرورية مرتفعة، تقترب نسبتها من 75% حيث البدء الفعلي للأحجام المرورية.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رصد وجود كثافات أعلى الطريق الدائري للقادم من المريوطية المتجه إلى منزل الأوتوستراد.

ولفت المصدر إلى وجود سيولة مرورية بشارع جامعة الدول العربية، مقابل كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن للقادم من أعلى الطريق الدائري إلى جامعة القاهرة، ويفضل اتخاذ محور عرابي، مشيرا إلى أن اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، وجه بسرعة سحب الكثافات.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، وجود كثافات بكوبري الجيزة المعدني، ونصح باتخاذ كوبري الجامعة، الأمر نفسه بكوبري عباس الذي يشهد تكدس مروري.

مطلع كوبري أكتوبر للمتجه من محافظة الجيزة إلى القاهرة يشهد كثافات مرتفعة، ونصح المصدر باتخاذ كوبري الجلاء أو كوبري لجامعة.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، وجود كثافات مرتفعة بكورنيش النيل، للقادم من مناطق شمال الجيزة والمتجه إلى ميداني النهضة والجيزة وشارعي فيصل والهرم، ويفضل شارع السودان.

وأشار المصدر إلى وجود أحجام مرورية مرتفعة بميدان الرماية للمتجه من مناطق الجيزة إلى طريق الفيوم، الأمر نفسه بشارع الهرم مفضلا سلك شارع فيصل.

ولفت المصدر إلى أن شارع الدقي للمتجه من مناطق الجيزة وحديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة يشهد أحجامًا مرتفعة.

وعن الحالة المرورية بميدان المنيب، أكد المصدر وجود سيولة للقادم من طريق أسيوط الغربي والمتجه إلى مطلع الطريق الدائري وشارع البحر الأعظم.