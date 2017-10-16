مصدر أمني عراقي : مقتل وإصابة 3 من البيشمركة جنوب طوزخورماتو

تكريت، العراق (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الاثنين بوقوع اشتباكات متقطعة في طوز خورماتو، بعد هجوم للحشد التركماني على نقطة تفتيش للبيشمركة عند المدخل الجنوبي للمدينة، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر البيشمركة وإصابة ثالث.

وقال المصدر إن تبادل اطلاق النار مستمر منذ ليل الاحد/ الاثنين بين القوات الحكومية وقوات البيشمركه الكردية، وتم إحراق عدد من مكاتب الأحزاب الكردية ، وإن المواطنين لزموا منازلهم وتعطلت الحياة بشكل كامل في المدينة.

وأضاف أن طريق بغداد- كركوك أغلق أمام حركة العجلات بسبب الاشتباكات، وكذلك طريق تكريت الطوز، والذي يستخدم فقط للعجلات العسكرية.

وأشار إلى أن" تعزيزات عسكرية حكومية تصل إلى المدينة تباعا وأن المدينة مرشحة لمزيد من التوتر".