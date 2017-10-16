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قيادات كردية تعقد اجتماعا عاجلا مع مسؤولين من التحالف الدولي

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مصراوي Masrawy

قيادات كردية تعقد اجتماعا عاجلا مع مسؤولين من التحالف الدولي

10:29 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017

قيادات كردية تعقد اجتماعا عاجلا مع مسؤولين من التحالف الدولي

قوات البيشمركة

أربيل، العراق (د ب أ)

أفاد مصدر رسمي من وزارة البيشمركة في كردستان العراق بان اجتماعا عاجلا يعقد حاليا بين مسؤولين من الوزارة وممثلين عن قوات التحالف الدولي في اربيل.

وقال هلكورد حكمت مدير إعلام الوزارة، لوسائل الإعلام ، إن "الاجتماع بحث هجوم القوات العراقية، والحشد الشعبي على مواقع البيشمركة على أطراف مدينة كركوك".

وأضاف المتحدث أنه" تم ارسال تعزيزات كبيرة من قوات البيشمركة إلى كركوك".

وبدأت القوات العراقية والحشد الشعبي اليوم هجوما من عدة محاور على مواقع البيشمركة في جنوب وغربي كركوك.

وأفاد بيان صحفي لمؤسسة الأمن الوطني لإقليم كردستان بان "قوات الحشد الشعبي تستخدم الاسلحة الأمريكية في هجومها على مدينة كركوك وقوات البيشمركة".

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