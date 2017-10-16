ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فيتنام إلى 72 قتيلا

هانوي (د ب أ)

أعلنت السلطات اليوم الاثنين العثور على 13 جثة بعد الفيضانات التي شهدتها فيتنام مؤخرا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 72 قتيلا، بينما لا يزال 33 آخرون في عداد المفقودين.

وبلغ منسوب مياه الامطار نحو 700 مليمتر، نتيجة منخفض استوائي تعرض له وسط وشمال البلاد على مدار الأيام الخمسة الماضية، وتواصل هطول الامطار الليلة الماضية، بعدما توقف يوم الجمعة.

وأعلنت لجنة إدارة الكوارث أن من بين القتلى 13 من إقليم هوام بينج، لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي، عندما طمر انهيار أرضي منازلهم، وهم نائمون، مضيفة أن خمسة أشخاص لا يزالون مفقودين منذ الحادث.

ووفقا لتقارير، فإنه لا يزال نحو 50 ألف منزل في مناطق وسط وشمال البلاد مغمورة بالمياه، كما أدت الفيضانات إلى تدمير جسور وطرق وعزلت العديد من المناطق فضلا عن انفجار العديد من السدود.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والمائية من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات في المناطق الجبلية بوسط وشمال البلاد، بعدما امتصت التربة الكثير جدا من المياه.

وأشار إلى توقعات بحدوث المزيد من الخسائر مع استعداد فيتنام لاستقبال العاصفة الاستوائية خانون، القادمة من بحر الصين الجنوبي، مضيفا أنه من المتوقع أن تتراجع قوة العاصفة لتصبح منخفضا استوائيا في خليج تونكين مساء اليوم.