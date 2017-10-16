ضبط 4 من العاملين بمستشفى "ههيا" لتسببهم في وفاة عجوز بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ههيا، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من القبض على 3 أفراد من الأمن الإداري بمستشفى "ههيا" العام، وممرض بقسم الاستقبال بالمستشفى، على خليفة اتهامهم بالاعتداء على عجوز والتسبب في وفاته داخل المستشفى.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من: "فرج. ع. إ. د" 50 عامًا، و"علي. الـ. إ. الـ" 35 عامًا، و"السيد. ع. الـ" 35 عامًا، من أفراد الأمن الإداري بمستشفى "ههيا" العام، و"فهمي. ع. أ. ع" 30 عامًا، ممرض بقسم الاستقبال بالمستشفى؛ متهمين بالاعتداء على عجوز والتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء ذهاب "السيد. م. ي" 56 عامًا، إداري بقطاع التربية والتعليم، برفقة نجله "عبدالستار" 20 عامًا، مُجند بالقوات المُسلحة، لتوقيع الكشف طبي عليه بالمستشفى المُشار إليها، حدثت مشادة كلامية بينه وأحد أفراد طاقم التمريض؛ بسبب عدم وجود أطباء لعلاج نجله.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، اعتدى فيها عدد من أفراد الأمن الإداري وطاقم التمريض على والد المُجند بالركل في أماكن حساسة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4517 إداري ههيا لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.