بالصور.. وزير التنمية المحلية يتفقد إدارة مرور بورفؤاد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إدارة مرور مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

واطلع "الشريف"، خلال جولته برفقة المحافظ عادل الغضبان، على أسلوب العمل بالإدارة ومدى الالتزام بتطبيق النظامين الإلكتروني والشباك الواحد، مطلعا من ضباط الإدارة على نظام استخراج الرخصة الجديدة الذي لا يتجاوز النصف ساعة، كما تحدث مع عدد من المواطنين حول رضاهم عن مستوى الخدمة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور طابور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا ثم جولة بعدد من المشروعات والمناطق السياحية مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ وكنيستي سانت أوجيني والأنبا بيشوي قبل أن يتوجه إلى مدينة بورفؤاد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج وزير التنمية المحلية زيارة لعدد من المدارس والحدائق، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى تفقد منطقة عزبة أبوعوف وزيارة مصنع تدوير القمامة والمدينة الرياضية والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية ومشروع حظائر القابوطي الجديد وطريق الكوبري العائم بمدينة بورفؤؤاد وزيارة محطات الصرف الصحي بمنطقتي الأمل والعبور ومؤتمر مع عدد من القيادات التنفيذية يتخلله تكريم عدد من القيادات المميزة.