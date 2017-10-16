السيطرة على حريق نشب في 3 أحواش دون خسائر بشرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في 3 أحواش بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، دون إصابات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بحوش ملك أشرف محمد أمين 45 عاماً مدرس، وامتد لبعض النخيل وحوشين مجاورين له، ملك كلاً من محمود طلال الشمندي وجمال عثمان عرابي.

تم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بحوش الأول، وأضافوا بنفوق رأس ماشية ورأس غنم وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص والتبن والأخشاب، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4925 إداري المركز لسنة 2017.