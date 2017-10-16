العثور على جثة طفلة متغيبة داخل الزراعات في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عثر الأهالي بقرية بيت داوود دائرة مركز جرجا، اليوم الإثنين، على جثة طفلة متغيبة بالزراعات، وبها تآكل بالجسد.

وتلقى مأمور مركز شرطة جرجا، بلاغًا من "سالم محمود أحمد" 25 عامًا، عامل، ويقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز بالعثور على نجلته الطفلة "شيماء" 3 سنوات، جثة هامدة، في إحدى الزراعات بجوار منزله، والمبلغ بغيابها في المحضر رقم 3497 إداري المركز لسنة 2017 في 11 أكتوبر الجاري.

بسؤال المبلغ المذكور، قرر بأنها معتادة الذهاب لمنزل عمتها المجاور للزراعات، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود تآكل بالجسد، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال المركز.