بالصور- استخدامات أخرى للجينز القديم.. تعرف عليها

كتبت- ريم ياسر:

يعرض موقع " ديي كرافت" 8 أفكار مميزة لتحويل الجينز القديم إلى قطعة جديدة لها استخدامات أخرى. كما يلي:

1- "جراب للموبايل"

يمكن قص جيوب الجينز القديمة واستخدامها لحماية الموبايل من الكسر والأتربة.

2-محفظة للنقود

بقص قماش الجينز علي شكل مربع مزدوج وتركيب "سوستة"، يمكن صنع محفظة من الجينز .

3-"خداديات" لغرفة المعيشة

يمكن صنع "خداديات" رائعة لغرفة المعيشة عن طريق حشو الجينز بالقطن ثم حياكته من الجوانب الأربعة.

4-"ماسِك" لليد

بعد أخذ مقاسات اليد، تقص قطعة القماش المصنوعة من الجينز و يتم حكايتها من الجانبين لتستخدم "كماسِك" يحفظ اليدين من حرارة الفرن.

5- إكسسوار

يطرز الخرز الملون على قطعة صغيرة من القماش الجينز، ويتم وضع قفل لتكِون إكسسوار مميز.

6- غلاف للكتب

تستغل قطعة الجينز الكبيرة المحيطة بالجيب لصنع غلاف للكتب. يقص القماش وتُطوى الأطراف للداخل ثم يُحفظ الكتاب بداخلها.

7- إطار للصور

يلصق قماش الجينز حول البرواز الخشبي, ليعطى مظهراً جديداً و خلاباً.