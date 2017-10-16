بالصور- استخدامات أخرى للجينز القديم.. تعرف عليها
بالصور- استخدامات أخرى للجينز القديم.. تعرف عليها
10:00 ص الإثنين 16 أكتوبر 2017
بالصور- استخدامات أخرى للجينز القديم.. تعرف عليها
كتبت- ريم ياسر:
يعرض موقع " ديي كرافت" 8 أفكار مميزة لتحويل الجينز القديم إلى قطعة جديدة لها استخدامات أخرى. كما يلي:
1- "جراب للموبايل"
يمكن قص جيوب الجينز القديمة واستخدامها لحماية الموبايل من الكسر والأتربة.
2-محفظة للنقود
بقص قماش الجينز علي شكل مربع مزدوج وتركيب "سوستة"، يمكن صنع محفظة من الجينز .
3-"خداديات" لغرفة المعيشة
يمكن صنع "خداديات" رائعة لغرفة المعيشة عن طريق حشو الجينز بالقطن ثم حياكته من الجوانب الأربعة.
4-"ماسِك" لليد
بعد أخذ مقاسات اليد، تقص قطعة القماش المصنوعة من الجينز و يتم حكايتها من الجانبين لتستخدم "كماسِك" يحفظ اليدين من حرارة الفرن.
5- إكسسوار
يطرز الخرز الملون على قطعة صغيرة من القماش الجينز، ويتم وضع قفل لتكِون إكسسوار مميز.
6- غلاف للكتب
تستغل قطعة الجينز الكبيرة المحيطة بالجيب لصنع غلاف للكتب. يقص القماش وتُطوى الأطراف للداخل ثم يُحفظ الكتاب بداخلها.
7- إطار للصور
يلصق قماش الجينز حول البرواز الخشبي, ليعطى مظهراً جديداً و خلاباً.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قبل ارتداء الجينز الأبيض.. 5 قواعد تحكمك منها "النحافة"
-
بالصور.. أنواع الجينز والأفضل لشكل جسمك
-
مع اقتراب العيد.. أرخص أماكن بيع الجينز وبالأسعار
-
بالفيديو.. تعرف على فوائد وضع "الجينز" في الفريزر
إعلان
إعلان