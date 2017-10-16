(الاثنين) يمتلك مزرعة خيل وهاجمته ابنة «عبد الناصر» لهذا السبب.. 15 معلومة عن باسم سمرة

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ممثل من العيار الثقيل، يبتعد عن الظهور الإعلامي قدر المستطاع، وإذا ظهر تجده قليل الكلام، دقيق في اختيار ألفاظه، بعيد عن الخوض في صراعات لا طائل من ورائها سوى إضاعة وقت المشاهد، الذي يحترمه ويمتعه بأدوار غير تقليدية، وفي الغالب غير متوقعة منه، فكيف لأمين الشرطة الذي يتورط في علاقة "شاذة" مع صحفي شهير بفيلم "عمارة يعقوبيان"، يكون نفسه "عبد المجيد أوف كورس" الزوج الكلاسيكي "أبو كرش" في مسلسل "ذات"، لذا يبقى هو مفاجأة الأعمال التي يشارك فيها، والتي تدل على اتساع "قماشة موهبته"، كما يعرفها العاملون بالوسط الفني، والتي يمكن تفصيلها بأشكال عدة لخدمة أدوار مختلفة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان باسم سمرة.

1- ولد في 16 أكتوبر 1966، بمحافظة الدقهلية.

2- تخرج في كلية التربية قسم تعليم صناعى، وعمل مدرسًا للرسم الصناعي للمرحلة الثانوية بمدرسة "الصف الثانوية" بالجيزة.

3- يسكن في منزل عائلته بمنطقة "نزلة السمان" بالقرب من الأهرامات، ويعشق الصحراء والسفاري والخيل.

4- اكتشف موهبته في التمثيل المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، وقدمه لأول مرة للجمهور في فيلم قصير تسجيلي بعنوان "القاهرة منورة بأهلها"، عام 1991.

5- في عام 1993 شارك "سمرة" في فيلم "مرسيدس" للمخرج يسري نصر الله، مع الفنانة يسرا، وبعد عامين شارك في فيلم "صبيان وبنات" مع المخرج ذاته.

6- بعد 5 سنوات من التوقف قدم فيلم "المدينة" مع المخرج يسري نصر الله، وهو أحد تلاميذ المخرج يوسف شاهين، وقد حقق نجاحا واسعا، مهّد لـ"باسم" طريق النجومية.

7- يعتبر الفنان باسم سمرة المخرج الراحل محمد خان بأنه استطاع أن يخرج أفضل ما فيه من خلال تعاونه معه في فيلم "كيلفتي"، وبالرغم من أن الفيلم لم يحقق نجاحا جماهيريا، فإنه لفت أنظار النقاد وصناع السينما لموهبة باسم سمرة.

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8- ظل يغير جلده من دور لآخر، في عدد من الأفلام السينمائية مثل: "قبلات مسروقة، جنينة الأسماك، تيتة رهيبة، عمارة يعقوبيان، أنا مش معاهم، الشبح، الجزيرة".

9- أول ظهور تليفزيوني له كان في مسلسل "ملح الأرض"، عام 2004 أمام الفنان محمد صبحي، وفي العام التالي شارك الفنانة سهير البابلي مسلسل "قلب حبيبة".

10- تألقه في مسلسل "الريان" عام 2011، مع الراحل خالد صالح، مهّد لنجاحه المدوي في مسلسل "ذات"، عام 2013، مع الفنانة نيللي كريم، حيث قدم شخصية زوج تقليدي كلاسيكي يدعى "عبد المجيد"، والذي جسد نموذجا للزوج المصري منذ فترة الخمسينيات وحتى عام 2011، موضحا آثار انعكاسات الأحداث السياسية التي شهدتها مصر في تلك الفترة على الأسرة المصرية في كل نواحي الحياة، وقد نال الدور إعجاب النقاد والجمهوء على حد سواء.

11- بلغ مجمل أعماله حتى الآن 65 عملا، ما بين أفلام ومسلسلات منها: "الكيف، الإخوة الأعداء، بين السرايات"، ومسرحية وحيدة باسم "متحبكوهاش".

12- برع في تقديم شخصية المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك في مسلسل حمل اسم "صديق العمر"، تناول العلاقة الخاصة التي جمعت الرجلين بشكل موضوعي قدر المستطاع.

13- هاجمته "هدى" ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد تجسيده شخصية المشير، وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي: "المشير عبد الحكيم عامر كان وشه سمح عن الممثل اللي جايبينه ده وماعرفش اسمه، والمشير ماكنش عصبي كده"، ليرد عليها "سمرة" مع نفس الإعلامي بقوله: "أنا باسم سمرة حاصل على جوائز عربية ودولية، وكنت باجسد شخصية بطل عظيم اسمه عبد الحكيم عامر، والحمد لله الدور عجب أبناءه وده يكفيني شرف".

14- يمتلك مزرعة خيل بمنطقة "نزلة السمان"، ويحرص على اصطحاب أسرته إليها من وقت إلى آخر، على حد قوله في برنامج "البلد اليوم"، مع الإعلامية رولا خرسا، على قناة "صدى البلد".

15- متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه ابنتان هما: "فرح وهند".